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Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyonda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı!

Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyonda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı!

11.08.2026 08:26:00
Güncellenme:
ANKA
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Kuşadası Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyonda yeni gelişme: 14 kişi tutuklandı!

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

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Kuşadası Belediyesi'ne 4 gün önce düzenlenen 3'üncü dalga operasyonda, aralarında Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, bazı firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin bulunduğu 22 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 17 kişi hakkında sulh ceza hâkimliğince verilen karar açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Şebnem Kars Şenol'un da arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Biri ev hapsi şeklinde olmak üzere 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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