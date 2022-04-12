Kuşadası Belediyesi'nde TİS sevinci

12 Nisan 2022 Salı, 17:17

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında 730 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda 3 bin 100 TL olan en düşük işçi maaşının 5 bin 435 TL’ye yükseltildi. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel’in her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek “Bizlerin mücadelesi ülkemizin, ailemizin, çocuklarımızın aydınlık geleceği içindir. Bu mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan iki başkanımıza da tüm emekçilerimiz ve aileleri adına teşekkürlerimi sunuyor, toplu iş sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

EN DÜŞÜK ÜCRET 5 BİN 435 TL OLDU

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana Türkiye’de ve dünyada olağanüstü koşulların hâkim olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kuşadası Belediyesi olarak bu koşullara boyun eğmeden sizlerle beraber çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ettik. Sizler bu süreçte gösterdiğiniz emek ve fedakârlık ile gücümüze güç kattınız. 2022 yılına geldiğimizde ise savaş koşullarını aratmayan bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldık. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen sizler için en iyisini yapmaya çalıştık. Ülkemizi saran yangın içinde sizlerin refahını nasıl yükseltebileceğimizin hesabını titizlikle yaptık. Devletin açıkladığı asgari ücretin üzerinde bir ücret vaat ettik. Enflasyonun her geçen gün artması nedeniyle toplu iş görüşmesi süreci uzadı. Tecrübesine, öngörüsüne sonuna kadar güvendiğim, her zaman arkamızda duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun masasında sendikamızla el sıkıştık ve belediyemizde en düşük işçi maaşı 5 bin 435 TL oldu. Bundan dolayı büyük bir mutluluk ve kıvanç duyuyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma ve sendika yönetimimize gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu sürece aktif olarak katılan ve desteğini bizlerden esirgemeyen Özlem Başkanımıza ve bugün bizleri yalnız bırakmayan Aydın Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Yıldız’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı, uğurlu olsun.”

Törende konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise daha asgari ücret belirlenmeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 TL olarak uygulanacağını açıkladığını anımsatarak “Bunun üzerine hükümet asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak belirledi. Ancak kısa süre içerisinde bu rakam da enflasyon karşısında eridi” dedi. CHP iktidarında tüm taşeron işçilerin kamu işçisi olacağını vurgulayan Milletvekili Hüseyin Yıldız, Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel’e çalışanlara verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Allah nazarlardan, kem gözlerden saklasın. Sizler gece demeden, gündüz demeden çalışıyor, bu kent için hizmet üretiyorsunuz. Kuşadası halkı sizlerin çalışmasından çok memnun. Bizler sizlerle güçlüyüz. Kuşadası’na bugüne kadar 302 milyon TL yatırım yapmışız. Ama elbette ki yetmez. Sizinle birlikte bu kente hizmet edeceğimiz daha uzun yıllar var önümüzde. Çok daha iyi şartlarda imzalayacağımız nice nice toplu sözleşmelere” diye konuştu.

Davul zurna eşliğinde çekilen halayların ardından işçiler aileleri ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.