Kuşadası GES istemiyor

08 Şubat 2022 Salı, 11:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kuşadası'na bağlı Kirazlı Mahallesi Mecitler mevkiinde Rüzgar Enerjisi Santraline yardımcı kaynak olarak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapılması planlanmıştı.

İlk adım atıldı.

Kuşadası’nda köylülere ait 300 dönüm tapulu meyve ağaçlarının olduğu arazi üzerine GES kurulması projesi hızlandı.

Bu nedenle de Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde kurulmak istenen Güneş Enerji Santrali, bölge sakinlerinin ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Haksızlar mı?

Elbette değil...

Asıl amaç Aydın'ın Germencik, Kuşadası, Söke ilçeleri ile Kirazlı, Gümüşyeni ve Sazlı mahallelerini içine alan Kuşadası RES Projesi’nin alt yapısını oluşturmak.

Kuşadası'nın hassasiyetlerini, ekolojik yapısını hiçe sayan, ranta dayalı bu uygulamalara karşı birlik olma zamanı diye düşünmekteyim.

Çünkü hem tarımsal hem de ekolojik anlamda bölgenin son can kalesi belki de.

İster imar, ister enerji santrali adı altında ekolojik dengenin ve tarım arazilerinin yok edilmesine göz yummamızı kimse bizden beklemesin.

Burada hem tarım arazilerine zarar vereceksiniz hem de halkın tapulu arazilerini istimlak etmek suretiyle ellerinde alacaksınız.

Kimse kusura bakmasın bu ülkenin her karış toprağı çok kıymetli.

Sürekli milli iradeden bahsedenlerin milletin malına göz dikmesi de anlaşılır gibi değil.

Her nedense büyük bir inatla ülkenin her yerinde aynı hataya düşüyorsunuz.

Hani nerede kaldı milli irade?

Halkın kendi tarlası üzerinde ya da yakınında dönen bu santraller hakkında bir görüş ifade etmeyecek mi sandınız?

Bu mudur sizin demokrasi anlayışınız?

Bölge halkına sorulmadan, fikirleri alınmadan yapılan yahut yapılacak olan Güneş Enerjisi Santrallerini “Ben yaptım oldu” anlayışı ile yapamazsınız.

Yenilebilir-temiz enerji adı altında doğanın, yaban hayatının, tarım ve turizm alanlarının kısacası milletin malını elinden alamazsınız.

Bir vatandaş olarak bu halkın malını istimlak etmenizi, tarım arazilerini yok etmenizi izlemek, tahribatı görmek ve hiçbir şey yapamamak inanın çok zor!

"İsraf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz" diyerek Türkiye’nin elinde “üretim” yapacak fabrika bırakmayan, “yol yapacağız” diyerek ormanları katleden yönetim anlayışınız şimdi de ülkemin tarım arazilerini el attı galiba.

Bu ülkeyi biraz seviyorsanız vazgeçin bu projeden.

Ülkemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye adeta bir cennet...

Bir gecede çıkarılan kararnameler ile bu ülkeyi cehenneme çevirmeyi lütfen bırakın!

"Durmak yok yola devam" diyorsunuz ya sürekli.

Durun artık!

Yoksa siz durmadıkça bu halkın gözyaşı hiç dinmeyecek!