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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: Adrese düzenlenen baskında esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: Adrese düzenlenen baskında esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

1.10.2026 15:42:00
Güncellenme:
DHA
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: Adrese düzenlenen baskında esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 495 gram esrar ve iklimlendirme duzenekleri ele geçirildi.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 495 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda önceki gün Değirmendere Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.K. ve B.S gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 495 gram esrar, 6 Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 39 tabanca fişeği, 2 şarjör, 2 cep telefonu ve iklimlendirmede kullanılan çok sayıda araç ve gereç ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve B.S çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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