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Kuşadası'nda yangın paniği! Alevler pazar yerini sardı

Kuşadası'nda yangın paniği! Alevler pazar yerini sardı

5.10.2026 12:10:00
Güncellenme:
DHA
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Kuşadası'nda yangın paniği! Alevler pazar yerini sardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde içinde iş yerleri bulunan Aykuştur Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Pazardaki çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi.
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Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Aykuştur Pazarı'nda saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede pazardaki dükkanları sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Dükkanlardaki tüpler nedeniyle patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında pazarda büyük çapta hasar oluştu.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik pazar yerine gidip, incelemelerde bulundu.

Pazar yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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