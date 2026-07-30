Kuşadası'nda zabıta memuruna taşlı ve sopalı saldırı: 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye görevi yapan zabıta ekipleri, çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığı belirtilen iki kadını uyardı. Uyarının ardından çıkan kavgada zabıta memuru taş ve sopayla darbedilerek yaralanırken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli E.A., ekip arkadaşlarıyla yürüttüğü devriye sırasında Esma Sayır ve Esra Kaymak'ın çocuklarıyla birlikte dilencilik yaptığını tespit etti.

Zabıta görevlisinin uyarısı üzerine taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre iki kadın, zabıta memuruna taş ve sopayla saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan zabıta memuru E.A., olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

LİSE BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, Esma Sayır ve Esra Kaymak'ı bir lisenin bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, olayın ardından yaptıkları açıklamada, halkın huzurunu bozan ve sosyal istismara yol açan dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.