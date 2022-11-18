Kuşadası'nda 5 göçmen ve 1 insan kaçakçısı, Sisam Adası'na kaçmak isterken yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen ile 1 insan kaçakçısı, denize açılmak üzereyken jandarma tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Güzelçamlı sahilinde lastik botu denize indirmeye çalışan bir grubu fark etti.
BOTA EL KONULDU
Bölgeye giden ekipler, 5 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen S.O.'yu Sisam Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı. Motorlu lastik bota da el konuldu.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan insan kaçakçısı S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.
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