Kuşadası’nda 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce kurtarılan 48 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi.
Diğer yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 24 göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresini Müdürlüğü'ne gönderildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı