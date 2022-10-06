Kuşadası’nda 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

06 Ekim 2022 Perşembe, 08:55

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekiplerce kurtarılan 48 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlendi.

Diğer yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 24 göçmeni de yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresini Müdürlüğü'ne gönderildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.