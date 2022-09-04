Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirtilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
04 Eylül 2022 Pazar, 03:03
Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu
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Olay, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği belirtilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı.

Bottaki 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

 


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