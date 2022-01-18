Kuşadası'nda dayanışma büyüyor
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘Kara Kış Destek’ kampanyası kapsamında üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeğine hizmeti başlattı. Günel, “Türkiye’nin ekonomik açıdan çok zor günler yaşadığı bu dönemde Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuz için çok mutluyum” dedi.
Kuşadası Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen ücretsiz akşam yemeği devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel haftanın ilk akşam yemeğinde üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Başkan Ömer Günel’e öğretim üyeleri de eşlik etti.
Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında üniversite öğrencilerinin geldiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizdeki üniversite öğrencilerimizin ekonomik sorunlarını bir nebze de olsun hafifletmek için geçtiğimiz hafta akşam yemeği ikramına başladık. Bugün kendilerine ben de eşlik ettim ve bundan çok büyük keyif aldım. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuz için çok mutluyum. Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var” diye konuştu.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi
- Konyaspor Ahmet Çalık'ın ismini yaşatacak
- Korkunç kaza: İş makinesi ile birlikte 25 metreden düştü
- 'Selfie'lerini sanal ortamda satan öğrenci milyoner oldu
- SBK davasının savcısı açıkladı
- Adnan Oktar'ın ismi geçiyordu: İstenen ceza belli oldu