Kuşadası'nda dayanışma büyüyor

18 Ocak 2022 Salı, 09:35

Kuşadası Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen ücretsiz akşam yemeği devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel haftanın ilk akşam yemeğinde üniversite öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Başkan Ömer Günel’e öğretim üyeleri de eşlik etti.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında üniversite öğrencilerinin geldiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizdeki üniversite öğrencilerimizin ekonomik sorunlarını bir nebze de olsun hafifletmek için geçtiğimiz hafta akşam yemeği ikramına başladık. Bugün kendilerine ben de eşlik ettim ve bundan çok büyük keyif aldım. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak öğrencilerimizin yanında olduğumuz için çok mutluyum. Dışarıda kara kış, Kuşadası’nda dayanışma var” diye konuştu.