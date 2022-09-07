Kuşadası’nın kurtuluşu coşkuyla kutlandı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:45

Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saat 09.45'te Kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını simgeleyen temsili kurtuluş töreniyle başladı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı. Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

“SELAM OLSUN MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINA”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bugün, Anadolu topraklarını paylaşmak üzere harekete geçen emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin işgal planlarının Kuşadası’nda bozguna uğratıldığı 7 Eylül. Nasıl ki bundan 100 yıl önce, Kuşadası’nda birlik, beraberlik, dayanışma ve sevinç duyguları içerisindeysek bugün de kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden işgal güçlerine karşı emsalsiz bir direniş sergileyen Türk ulusunun evlatları olarak aynı duygularla bir araya geldik. Selam olsun canları pahasına mücadele ederek bizlere Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden kahramanlara. Selam olsun Milli Mücadele Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Kuvayi Milliye kahramanımız Mahmut Esat Bozkurt’a ve tüm silah arkadaşlarına” dedi.

“BİR KENTİ SEVMEK O KENT İÇİN KARŞILIKSIZ ÇALIŞMAKTIR”

Tarihi anlayıp özümsemeden geleceğin inşa edilmesinin olanaksız olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kuşadalılar olarak, ülkemizin her karış toprağı gibi, Kuşadası’nın da şehit kanları ile kazanıldığını hiç bir zaman unutmuyor ve bir kenti sevmenin, o kent için hiçbir karşılık beklemeden durmaksızın çalışmak olduğuna inanıyoruz. Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyoruz. Zorlu mücadeleler sonucunda bize emanet edilen kentimizle övünüyor, sahip olduğu değerleri, zenginlikleri korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyoruz. Şehit kanlarıyla kazanılmış kentimizi ve ülkemizi korumanın ve geliştirmenin her şeyden önce tarihi, vicdani bir sorumluluk ve şehitlerimize olan vefa borcumuz olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu ülkeyi ve kenti canları pahasına savunan şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı çağdaşlık yolunda; cumhuriyet ilkeleri, değerleri ve ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi doğrultusunda durmaksızın çalışarak ödeyebiliriz.”

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlaması Başkan Ömer Günel’in konuşmasının ardından sergilenen halk dansları gösterileri ile sona erdi. Törenin ardından Kaymakam Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel Kuşadası Askerlik Şube Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.