Kuşadası'nın yüzde 65’i hizmetlerden memnun

Kuşadası'nın yüzde 65’i hizmetlerden memnun
Kuşadası Belediyesi’nin kentin yoksulluk ve yoksunluk haritasını çıkarmak amacıyla yaklaşık bir aydır uzman ekiple kentin 23 mahallesinde sürdürdüğü çalışma sona erdi.
Araştırma sonrası 4 bin 850 ev ziyaret edildi. 1489 ihtiyaç sahibi hane olduğu belirlendi. Bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçları yardımcılarıyla birlikte inceleyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu araştırma ile belediyemizin sosyal yardım işleri bütçesinden ihtiyaç sahibi kişilerin daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız” dedi.
Araştırmada, uzmanların sorduğu “Kuşadası Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden memnun musunuz?” sorusuna Kuşadalıların yüzde 65.10’u “evet” cevabı verdi.
Yine araştırmada elde edilen veriler, Kuşadası’nda yaşayan ihtiyaç sahibi kişilerin sırasıyla ençok gıda paketi, maddi yardım, yakacak yardımı ve iş bulma ihtiyaçlarının olduğunu ortaya çıkardı.
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