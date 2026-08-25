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Kütahya'da erkek dehşeti: Boşandığı kadını bıçakladı, ağır yaraladı!

Kütahya'da erkek dehşeti: Boşandığı kadını bıçakladı, ağır yaraladı!

25.08.2026 12:20:00
Güncellenme:
İHA
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Kütahya'da erkek dehşeti: Boşandığı kadını bıçakladı, ağır yaraladı!

Kütahya'da bir kadın eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Olay, Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dün meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. isimli erkek şahıs ile eski eşi S.Y. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

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KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI!

Tartışmanın ardından Ç.Y. isimli şahıs, S.Y.'yi defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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