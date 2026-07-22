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Kütahya'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

22.07.2026 07:41:00
Güncellenme:
AA
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Kütahya'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da, bariyerlere çarpıp devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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İstanbul-Kuşadası seferi yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki 50 DK 949 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Afyonkarahisar istikametinin trafiğe kapalı olduğu öğrenildi.

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