Kütahya'da polis memuru intihar etti: 'Trafiğin ablası' hayatına son verdi

Kütahya’da 'Trafiğin ablası' olarak bilinen kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun beylik silahı ile intihar ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili olarak Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şunlar yer aldı:

"Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Uzun Yıllardır Görev Yapan "Trafiğin Ablası" Olarak Anılan Polis Memuru YASEMİN BODUR KARASU beylik silahı ile hayatına son vermiştir.

Merhumun cenazesi 06.10.2026 salı günü İzmir Karabağlar Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacaktır.”