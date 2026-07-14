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Kütahya'da sır olay: Sağlık teknisyeni kayalıklarda ölü bulundu

Kütahya'da sır olay: Sağlık teknisyeni kayalıklarda ölü bulundu

14.07.2026 17:25:00
Güncellenme:
DHA
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Kütahya'da sır olay: Sağlık teknisyeni kayalıklarda ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, dağlık alanda sarı kantaron bitkisi toplarken kayalıklardan düştüğü öne sürülen sağlık teknisyeni İsmail Çakır (51), hayatını kaybetti.
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Ovacık köyü Mor Kayalıklar mevkisinde bugün Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan İsmail Çakır, iddiaya göre, dün sarı kantaron bitkisi toplamak için evden ayrıldı.

KAYALIKLARDA ÖLÜ BULUNDU

Çakır’ın eve dönmemesi üzerine durumundan şüphelenen yakınları, akşam saatlerinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda İsmail Çakır, bugün kayalıklarda ölü bulundu.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Çakır’ın cenazesi görev yaptığı hastanenin morguna kaldırıldı. İsmail Çakır’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

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