Kütahya Orman Müdürlüğü'nün kamyoneti ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Gediz kara yolundaki Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi.
Hasan Helvacıoğlu'nun kullandığı 43 ABV 108 plakalı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Özdemirci idaresindeki 06 EF 2065 plakalı otomobille, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Helvacıoğlu ve aynı araçtaki Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Tuğrul Çiçek ve Hakan Öksüm ile diğer aracın sürücüsü Ömer Özdemirci yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar Hasan Helvacıoğlu, Tuğrul Çiçek, Hakan Öksüm ve Ömer Özdemirci olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı