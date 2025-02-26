Kütahya’da 'kaçak av' cezası 10 kişiye işlem yapıldı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:23

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:25

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Gediz Şefliği Av Koruma ve Kontrol personelleri tarafından yapılan denetim esnasında Simav Akdağ bölgesinde, Dağardı devlet avlağı sınırları içerisinde 10 kişinin izinsiz bir şekilde sürek avı yaptığı tespit edildi.

TUTANAK DÜZENLENDİ

Söz konusu 10 kişiye idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi.