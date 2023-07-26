Kütahya'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 26.07.2023 - 16:34

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Gevrekler köyü bölgesindeki saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangına 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 su tankeri ve 10 ekip ile müdahale ediliyor.

Karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.