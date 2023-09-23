Kütahya’da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 23.09.2023 - 11:21

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.