Kütahya’da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.
Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.
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