Kütahya’da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çamalan köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

İHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:17
Kütahya’da orman yangını... Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çamalan köyü yakınlarında ormanlık alandan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.


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