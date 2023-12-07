Kütahya'da servis aracı toprak yığınına çarptı: 14 öğrenci yaralandı
Kütahya’nın Simav ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 çocuk hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Simav-Bahtıllı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 43 KM 050 plakalı minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 öğrenci, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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