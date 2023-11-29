Kuvvetli rüzgar Bolu'da tabiat parkını vurdu: Çitler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü
Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'nda kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.
Bölgede gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Kuvvetli rüzgar, tabiat parkının içinde ve ziyaretçi yürüyüş yollarının kenarlarında bulunan çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu.
Banklar ve çitlerin de hasar gördüğü tabiat parkında, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, devrilen ağaçları kesip kaldırıyor.
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince, tabiat parkına ziyaretçi girişi rüzgar etkisini yitirene kadar durduruldu.
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