Kuytul soruşturmasının dosyalarındaki CİMER şikayetleri dikkat çekti: ‘Sınıf öğretmeni toplantıları ayarlıyor, öğrencileri yönlendiriyor’

Gazetemiz Cumhuriyet; dün Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca elebaşılığını Alparslan Kuytul’un yaptığı Furkan Hareketi’nin yasadışı dini eğitim sistemini gündeme getirmiş ve cemaatin arşivinden de dini eğitimdeki amacı deşifre etmişti. Soruşturma dosyasındaki CİMER şikayetleri de cemaatin Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara sızdığını gösterdi.

SINIF ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ CEMAATE YÖNLENDİRİYORMUŞ

Dosyada “bulgu” olarak yer alan ilgili CİMER şikayetinde; bir yurttaş oğlunun okulunda cemaatle bağlantılı öğretmenlerin faaliyetine değindi. Söz konusu şikayette; “Kadın müdür muavini ‘Alparslan Kuytul benim akrabam, çok iyi bir insan’ dedi. Bir de daha önceki sınıfının sınıf öğretmeni Bülent Bey toplantıları ayarlıyor, öğrencileri yönlendiriyor. Katılmayan ve kendilerini ihbar etmeye meyilli öğrencilere suç atıp okulundan ihraç ettiriyor. Bu ikisi de aynı örgütün üyesi. Kripto terörist eski sınıf öğretmeni Bülent Hoca, oğlum oruçluyken çantasına sigara koyup eliyle koymuş gibi bulup disipline verdi. FETÖ taşeronu olan devletin içine sızmış Alparslan Kuytul çetesini, bu ve buna benzer eğitimci geçinen eğitimci kişiler bir an önce tespit edilip bulundukları mevki makam ve görevlerinden uzaklaştırılarak ve yargılanarak cezalandırılmasını talep ediyorum” ifadelerine yer verildi.

BAZI SORUMLULAR ÖĞRETMEN ÇIKTI

Dosya kapsamındaki CİMER şikayetleri ve müşteki-tanık ifadelerinde de cemaatin bazı sorumlularının öğretmen olduğu saptandı. Bu kapsamda; cemaatin temel eğitim sorumlusu şüpheli Yunus Ç., cemaatin karaparasını aklayan sorumlulardan olduğu iddia edilen şüpheli Cumali İ., Elazığ sorumlusu şüpheli Fatih Ç., Ankara sorumlusu şüpheli Yakup Ş. ve Niğde sorumlusu şüpheli Ahmet E.’nin MEB’e bağlı okullarda öğretmenlik yaptığı belirtiliyor.

2018’DEKİ SORUŞTURMADA ‘ÇOCUK PORNOSU’ BULUNMUŞTU!

Furkan Vakfı’na yönelik düzenlenen geçmiş soruşturmalar da yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda; 2018’de ki operasyon kapsamında gözaltına alınan vakıf üyesi İdris B.’nin dijital materyallerinde çocuk pornosu tespit edilmiş ve pedofili suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ESKİ CEMAAT ÜYELERİNDEN İDDİALAR

Bu soruşturmaların yanı sıra; cemaat içinde eskiden bulunan bazı kişilerin, cemaat içerisinde çocuklara yönelik müstehcen davranışlara tanıklık ettikleri de iddia ediliyor. Yaşanan bu durumun ardından ise söz konusu kişilerin vakfa üye olmaktan vazgeçtikleri belirtiliyor.