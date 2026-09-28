'Kuyu tipi' cezaevinde 88 gün: Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıkacak!

Komedyen Deniz Göktaş’ın 24 Haziran’da YouTube’da yayımlanan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından başlayan soruşturma süreci, 88 günlük tutukluluğun ardından bugün ilk duruşmayla devam edecek.

GÖSTERİDEN SONRA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş’ın gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 29 Haziran’da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Göktaş’a “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmanın başladığı sırada yurtdışında bulunan Göktaş, “ülkeden kaçtığı” yönündeki iddialara karşı tatil için yurtdışında bulunduğunu ve Türkiye döneceğini açıkladı.

HAVALİMANINDA GÖZALTI, ERTESİ GÜN TUTUKLAMA

Göktaş, 2 Temmuz’da Türkiye’ye döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’ndaki pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürülen Göktaş’ın ters kelepçeli görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Geceyi emniyette geçiren Göktaş, 3 Temmuz sabahı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Göktaş daha sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ÖNCE TAHLİYE, CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLAMA

Süreçte dikkat çeken gelişmelerden biri 28 Ağustos’ta yaşandı. Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi.

Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan bu kez aynı stand-up gösterisindeki “Daltonlar” esprisi nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla SEGBİS üzerinden İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, “kaçma ve delilleri karartma şüphesi” gerekçesiyle Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Göktaş böylece hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen cezaevinden çıkamadı.

Savcılığın ilk iki suçlama yönünden verilen tahliye kararına yaptığı itiraz da kabul edildi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Ağustos’ta Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarından da yeniden tutuklanmasına karar verdi. Böylece Göktaş’ın tutukluluğu üç ayrı suçlama yönünden sürdü.

12 YIL 2 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede ise Göktaş’ın “Ölü Deniz” gösterisindeki farklı bölümleri üç ayrı suçlamaya dayanak yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek Göktaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve ilk duruşmayı 28 Eylül’e bıraktı.

88 GÜN SONRA İLK KEZ MAHKEMEDE

Yaklaşık üç aydır Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Göktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Göktaş’ın sabah saatlerinde Çorlu’dan İstanbul’a getirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülmesi bekleniyor.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlaması planlanan duruşmada Göktaş ilk savunmasını yapacak.

Mahkemenin, savunmaların ardından Göktaş’ın tutukluluk durumuna ilişkin ara karar vermesi bekleniyor.