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'Kuyu tipi' cezaevindeki Deniz Göktaş, yeni gösterisinin notlarını yazmaya başladı

'Kuyu tipi' cezaevindeki Deniz Göktaş, yeni gösterisinin notlarını yazmaya başladı

9.07.2026 18:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Kuyu tipi' cezaevindeki Deniz Göktaş, yeni gösterisinin notlarını yazmaya başladı

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ziyaret etti. Bayhan, Göktaş'ın moralinin ve sağlık durumunun iyi olduğunu, yeni stand-up gösterisi için notlar almaya başladığını söyledi.

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Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayhan, Göktaş'ın cezaevi koşullarına rağmen üretmeye devam ettiğini belirtti.

Bayhan paylaşımında, “Bugün İmran Deniz Göktaş’ı tutuklu bulunduğu Çorlu Karatepe "Kuyu Tipi" Cezaevi’nde ziyaret ettim.

Politik mizahın bu topraklardaki genç ve güçlü sesi, cezaevi koşullarına inat, sonraki gösterisinin notlarını kağıda dökmeye başlamış bile.

Morali de sağlığı da gayet yerinde; merak eden, destek olan herkese çokça selamı var!” dedi.

 

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