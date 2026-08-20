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Kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapıldı

Kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapıldı

20.08.2026 15:51:00
Güncellenme:
İHA
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Kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapıldı

Şanlıurfa’da kuyudan su çekmeye çalışan şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Sufra kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı, iddiaya göre elektrikli motoru çalıştırdığı sırada akıma kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Sufra kırsal Mahallesi’nde defnedildi.

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