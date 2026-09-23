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Kuyumculara 'sahte altın' satmak isteyenlere operasyon: 3 tutuklama

Kuyumculara 'sahte altın' satmak isteyenlere operasyon: 3 tutuklama

23.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
DHA
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Kuyumculara 'sahte altın' satmak isteyenlere operasyon: 3 tutuklama

Bolu’da jandarma ekiplerinin bir otomobile düzenlediği operasyonda sahte altınlar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İstanbul’dan getirdikleri sahte altınları Bolu’daki kuyumculara satmayı amaçlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada 61 adet 1’er gramlık sahte altın, 12 gümüş bileklik, 18 kesilmiş bileklik kilidi, 3 altın kaplamada kullanılan kimyasal sıvı, 1 elektronik test makinesi, 1 altın karışımı tarifini anlatan evrak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 TL ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

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