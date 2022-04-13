Kuyumcuya girip, işyeri ortağını göğsünden vuran 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, kuyumcu dükkanına giren ve işyeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurduktan sonra kaçan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatan 3 kişi, girdikleri işyerinin ortağı Z.A.'ya tabancayla ateş etti.
Göğsünden vurulan Z.A. yere yığılırken, şüpheliler de kaçtı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İşyerinden ise bir şey çalınmadığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Z.A.'nın işyeri güvenlik kamerası kayıtları ile Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. M.A., B.B. ve M.D.'nin saklandığı adres tespit edildi.
Şüpheliler, çevre güvenliği sağlandıktan sonra adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın husumet mi yoksa soygun girişimi mi olduğunun, şüphelilerin ifadelerinin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, Z.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
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