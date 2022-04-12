Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular

Diyarbakır'da, yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatıp, kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheli, iş yeri ortağı Z.A.'yı (43) tabancayla göğsünden vurup kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
12 Nisan 2022 Salı, 14:40
Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vurdular
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Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre; yüzlerini cerrahi maske ve kapüşonla kapatan 2 kişi, girdikleri iş yerinin ortağı Z.A.'ya tabancayla ateş etti.

Göğsünden vurulan Z.A. yere yığılırken, şüpheliler de kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

İlk incelemede iş yerinden bir şey çalınmadığı belirlenen şüphelilerin yakalanıp, olayın husumet mi yoksa soygun girişimi mi olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.


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