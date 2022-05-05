Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet kurtarılamadı
Aksaray'da, sulama kanalı yakınında kuzeniyle oynayan Mehmet Kav (6) suya düştü. Ekiplerin sudan çıkarmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet’in duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Acı olay, 5 Mayıs saat 12.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav’ın cenaze töreni için Afyonkarahisar’dan ailesiyle Aksaray’a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu.
DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI, YİNE DE KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
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