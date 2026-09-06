Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: TIR hafif ticari araca çarptı, biri çocuk 6 kişi yaralandı!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre A.Y. yönetimindeki TIR, Odayeri Gişeleri’ni geçtikten sonra aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE ORTA REFÜJE ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI
Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır hasar gören araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Hastaneye kaldırılan 6 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.