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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Biri çocuk 3 can kaybı, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Biri çocuk 3 can kaybı, 5 yaralı

16.08.2026 14:15:00
Güncellenme:
DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Biri çocuk 3 can kaybı, 5 yaralı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti; 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde öğle saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen kamyonla otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor. 

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