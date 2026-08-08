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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anları: Saman yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anları: Saman yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

8.08.2026 08:35:00
Güncellenme:
DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda panik anları: Saman yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda saman yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
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Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki saman yüklü TIR'ın dorsesinde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

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Alevler kısa sürede büyüyerek tüm dorseyi sararken, durumu fark eden şoför, TIR'ı dorseden ayırdı. Dorsenin çevresine saçılan samanlar da alev alırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak 2 şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ise alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen dorsesinin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

 

Yangının çıkış nedeninine ilişkin inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #Yangın #Arnavutköy #TIR

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