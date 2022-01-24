Kuzey Marmara Yolunda 30 araç birbirine girdi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:51

İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatıldı.

Her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi devam ederken, araçların kaldırılma çalışması sürüyor.