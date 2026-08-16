Kuzey Ormanlarındaki kıyımı ‘müjdeleyen’ proje için bakanlık toplanacak: 44 bin ağaç tehlikede

Ekolojik kıyıma karşı yaşam savunucuları ve uzmanların yıllardır korumaya çalıştığı Kuzey Ormanları, AKP iktidarının hedefinde. Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’un temiz hava ve su kaynağından geçecek demir yolu projesinde yeni gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için inceleme değerlendirme komisyonunun 17 Eylül’de toplanacağını açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte projeye ilişkin hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu da şekillenmeye başladı. Süreç başlatıldığında içinde bulunmayan bilgiler ÇED raporuna eklendi. Buna göre 2 bin 716 sayfalık ÇED raporunda dikkat çekici unsurlar bulunuyor.

Yaklaşık 127 kilometre olarak proje için yatırım bedeli 240 milyar 281 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca projenin güzergâhında İstanbul’da 10, Kocaeli’de iki olmak üzere toplam 12 ilçe yer aldı. Kocaeli ayağında Çayırova’nın yanı sıra Gebze, İstanbul’da ise Sultanbeyli projeye eklendi. Ancak rapora eklenen Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 10 Kasım 2025 tarihli görüşünde proje tanımlanırken Gebze ve Sultanbeyli yer almadı.

ENDEMİK TÜR 9 MU 11 Mİ?

ÇED raporunda bölgedeki endemik türler de ele alındı. ÇED raporunda alanda dokuz endemik tür bulunduğu belirtildi. Bunun yanında Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda alanda 11 tür olduğu kaydedildi. Raporun bazı bölümlerinde dört bitki türü “zarar görebilir” kategorisinde gösterilirken raporun sonuç kısmında sayı altıya çıktı. Üstelik lathyrus undulatus aynı değerlendirmede hem “tehlikede” hem de “zarar görebilir” türler arasında gösterildi.

Rapora göre proje yaklaşık olarak 281.7 hektarlık alanda etkili olacak. Yapılan saha çalışmalarında 24 bin 721 ile 44 bin 994 arasında ağacın kesilebileceği hesaplandı. Raporda bu rakamın avan proje üzerinden oluşturulan teorik bir üst sınır olduğu belirtildi. Dört içme suyu havzasından geçen proje kapsamında yaklaşık 30 milyon metreküp hafriyat çıkacak. Devlet Su İşleri ise sunduğu görüşte su kaynaklarına ilişkin etkilerin yeterince açıklanmadığı uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ve yaşam savunucuları, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul’un ardından bu projenin de bölgeyi hedef alacağını söylemişti. Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada projenin “beşinci yıkım dalgası” olarak nitelendirerek hattın ormanları parçalayacağını, su havzalarında baskı yaratacağını ve yapılaşmayı kuzeye taşıyacağını belirtmişti. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu da projenin 2009 tarihli üst ölçekli çevre düzeni planında bulunmadığına dikkat çekerek hattın orman, tarım, mera ve su havzaları üzerindeki etkilerini eleştirmişti.