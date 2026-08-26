KVKK'den canlı maç yayını platformuna açık rıza cezası: 250 bin TL

Bir çevrim içi yasal spor ve şans oyunları platformunda üyeliği bulunan bir kişi, platform üzerinden canlı maç yayını hizmetinden yararlanmak istediğinde ticari ileti izni için "açık rıza göstermeye" zorlandı.

Platformun belirlediği diğer üyelik şartlarını eksiksiz yerine getirmesine rağmen ticari elektronik ileti onayı vermediği için maç yayınından faydalanamadığını belirten tüketici, durumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) şikayet etti.

Yapılan başvuruyu gündemine alarak inceleyen KVKK, kullanıcılara canlı maç yayın hizmeti sunulması için açık rıza verilmesini şart koştuğu tespit edilen platforma 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

KARARDAN

KVKK'nin kararında, açık rızanın temel unsurlarından birinin "özgür iradeyle verilmesi" olduğu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda düzenlenen veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Uygulama nedeniyle, platformun, ilgili kanunda yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etme kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı aktarılan kararda, "Veri sorumlusunun söz konusu hizmetin sunulmasını, ticari nitelikli ileti göndermek suretiyle kişisel veri işlenmesi için açık rıza alınması şartına bağlaması uygulamasına son vererek sonucundan KVKK'ye bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.