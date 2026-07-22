Üniversite kayıt sürecinin başlamasıyla birlikte "KYK burs başvuruları ne zaman 2026?", "KYK burs ve kredi şartları neler?", "KYK bursu ne kadar olacak?" soruları öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman 2026? KYK burs ve kredi şartları neler? KYK bursu ne kadar olacak?

KYK BURS BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI MI?

2026 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuru takvimiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ve kayıt işlemlerinin ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, başvuruların üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından eylül ayı sonu ile ekim ayı başı arasında başlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri netleştiğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuru yapılacak.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK bursu için adaylarda genel olarak şu şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Başka bir kamu kurumundan karşılıksız burs almıyor olmak (bazı istisnalar hariç),

Disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılmış olmamak,

Mali durum değerlendirmesinde burs almaya uygun bulunmak.

Kesin şartlar, yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için KYK burs miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2025 yılında lisans öğrencilerine verilen burs tutarı 3 bin TL olarak uygulanmıştı.

2026 burs miktarının, enflasyon ve bütçe düzenlemeleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarın, başvuru süreci başlamadan önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması öngörülüyor.