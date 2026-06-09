Üniversitelerin kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına artık sayılı günlerin kalmasıyla Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler KYK bursunun ne zaman kesileceğini merak ediyor. Peki, KYK bursu ve kredisi ne zaman kesilir? KYK bursu okul bitince hemen kesilir mi?

KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.