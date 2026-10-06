KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve başvurular nasıl yapılacak? Üniversite kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından ek kontenjanla yerleşen öğrenciler başta olmak üzere çeşitli öğrenci grupları için yurt başvuru süreci merak ediliyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında ek yurt başvurularının ekim ayı içinde erişime açılacağı öngörülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak resmi takvimle birlikte kesin başvuru tarihleri netlik kazanacak.

KYK EK YURT BAŞVURUSU KİMLER YAPABİLİR?

GSB'nin açıklamasına göre ek yurt başvurularından; ek kontenjanla üniversiteye yerleşenler, yatay veya dikey geçiş yapanlar, özel yetenek sınavıyla yerleşenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, artık yıl öğrencileri ve ikinci üniversite kapsamında eğitim gören öğrenciler yararlanabilecek.

GSB'DEN EK YURT AÇIKLAMASI

Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS’te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.

Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları tamamen dijital ortamda e-Devlet kapısı üzerinden alınıyor. Başvurular başladığında adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Turkiye.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Arama çubuğuna "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşan öğrenciler, ekonomik ve sosyal durumlarına dair beyan formunu eksiksiz doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek.