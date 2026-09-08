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KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

8.09.2026 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
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KYK ek yurt başvuruları için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2026-2027 döneminin ilk yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihlerinde e-Devlet üzerinden alındı ve sonuçlar 8 Eylül’de açıklandı. İlk yerleştirmede yurda yerleşemeyenlerin yanı sıra ek kontenjanla üniversiteye kayıt hakkı kazanan, yatay veya dikey geçiş yapan öğrenciler için ise ayrı bir başvuru süreci uygulanacak. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

2026 GSB KYK EK YURT BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularını 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden aldı. İlk yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2026 tarihinde açıklandı.

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle oluşacak boş kontenjanlar ve ek yerleştirme sonucunda üniversiteye yerleşecek adaylar için ek yurt başvuru süreci başlatılacak.

Ancak 2026-2027 KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. GSB tarafından KYK ek yurt başvuru tarihleri, boş kontenjanların belirlenmesi ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

Geçen yıl ek kontenjan yurt başvuruları, 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

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