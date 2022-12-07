KYK yurdunda kedilerin toplanıp, çuvallara konulmasına çifte soruşturma
Bilecik'te, KYK yurdu bahçesindeki kedilerin çuvallara konulup, toplanmasıyla ilgili yurt müdürü ile 3 çalışan hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde Ertuğrulgazi Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) öğrenciler, görevlilerin bahçedeki kedileri çuvallara koyarak topladığını fark etti.
Tepki gösterip, durumu polise bildiren öğrenciler, çuvallara konulan kedileri serbest bıraktı.
Toplanan kedilerin konulduğu çuvalların açılma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yurt müdürü ile 3 çalışan hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce idari, Bilecik Başsavcılığı'nca ise adli soruşturma başlatıldı.
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