KYK yurdundaki pijama yasağına pijamalı protesto
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi içerisindeki Cihannüma KYK yurdunda kadın öğrencilere getirilen oda dışarısında pijama giyme yasağı, öğrenciler tarafından protesto edildi.
İzmir'de Cihannüma KYK Yurdu'nda geçtiğimiz günlerde kadın öğrencilerin kantin, bahçe, yemekhane gibi alanlarda pijama giymesi yasaklandı. Yasağın sebebi ise “ahlak kurallarına uymayan şeyler giyildiği, yurda giren erkeklerin rahatsız olduğu” gösterildi.
Kampüs Cadıları üyesi öğrenciler, yurt yönetiminin aldığı yasak kararını pijama ve şort giyerek protesto etti. Okul önünde açıklama yapan Kampüs Cadıları, “Biz kadınlar yaşam alanlarımız olan yurtlarda dilediğimiz gibi giyinebilmek istiyoruz. Nitelikli bir barınma hizmetine bile erişemiyorken mecburiyetten kaldığımız bu yurtlarda bir de ahlak bekçileri ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Erkek öğrencilerin ne giydiğine karışmayan, giriş çıkış saatlerini sınırlamayan yurt yönetimleri, biz kadın öğrencilerin yaşamlarını sınırlamakta, bizlerin seçimlerine ve yaşam tarzlarına karışmakta ısrarcı. Sadece kadın olduğumuz için bizlere dayatılan bu ahlakçılığa, zorbalığa ve hak ihlallerine boyun eğmeyeceğiz. 18 yaşından büyük, bağımsız insanlar olan biz kadınların nerede ne giyeceğine, nerede pijama giyebileceğine karışmayacaksınız, izin vermiyoruz” dedi.
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