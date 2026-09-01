Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurularını 29 Ağustos 2026 saat 23.59'da tamamladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 2-6 Eylül tarihlerinde alınan KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçlarının 1-7 Eylül 2026 tarih aralığında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden yer alan "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

Sonuç ekranında öğrencilerin hangi yurda yerleştirildiği ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:

1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

GSB tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise 6 farklı oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu. İşte oda tiplerine göre geçen yılın fiyatları;

1. TİP: 750 TL

2. TİP: 850 TL

3. TİP: 850 TL

4. TİP:1050 TL

5. TİP: 1150 TL

6. TİP: 1250 TL