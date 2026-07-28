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KYK yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman?

28.07.2026 10:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KYK yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak GSB KYK yurtları için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman?
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Devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler, GSB KYK yurt başvuru ekranının açılıp açılmadığını ve başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? 2026 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları genellikle ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından başlıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 Salı günü başlamıştı.

2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri açıklandığında haberimizde olacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvurusu" yazın.

Kimlik, kimlik belgesi ve öğrenim bilgilerinizi dikkatlice doğrulayın.

Varsa öncelik durumunuza dair (şehit/gazi yakını, milli sporcu vb.) belgeleri işaretleyin.

Başvurunuzu tamamlayıp onay verdikten sonra başvuru formunuzun çıktısını veya dijital kopyasını saklayın.

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