Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesindeki yurtlarda kalmak isteyen üniversite öğrencileri, 2026 KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, KYK Yurt başvuruları ne zaman? 2026 KYK Yurt ücreti aylık ne kadar?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK yurt başvurularının, ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarını ilan etmesinin hemen ardından erişime açılması bekleniyor. Başvuru takvimine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından yapılması öngörülüyor.

KYK YURT BAŞVURU SÜRECİ

e-Devlet Girişi: Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet’e giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmeti altındaki başvuru formunu dolduracak.

Bilgi Kontrolü: Kimlik, öğrenim ve ailevi duruma ilişkin bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi önem taşıyor.

Değerlendirme ve Sonuç: Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılan incelemeler neticesinde asil ve yedek liste sonuçları yine e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Yurt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında ilk kayıt ücretini yatırarak e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirecek ve yurt kayıtlarını tamamlamış olacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 Eğitim yılının KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçen yılın KYK yurt ücretleri ise 6 farklı oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.