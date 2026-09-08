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KYK yurt sonuçları açıklandı

KYK yurt sonuçları açıklandı

8.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KYK yurt sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme durumlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" seçeneği üzerinden öğrenebiliyor.

NASIL KAYIT YAPILACAK?

Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar, taahhütname onayı yapacak ve ilk kayıt ücretini yatıracak. Yurt hakkı elde eden ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler, ilk kayıt ücretini yatırmadığı durumda yurt hakkı iptal olacak.

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekiyor.

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