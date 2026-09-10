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KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?

10.09.2026 12:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, yurt taahhütnamesinin ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?
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KYK yurt taahhütnamesi için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. Peki, KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI TARİHİ

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin bu akşam saat 23:00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayının alınması gerekiyor.

YURT TAAHHÜTNANE ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.

Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.

Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.

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