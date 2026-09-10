KYK yurt taahhütnamesi için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. Peki, KYK yurt taahhütnamesi ne zaman yapılır? KYK yurt taahhütnamesi nasıl ve nereden yapılır?

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI TARİHİ

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin bu akşam saat 23:00'e kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayının alınması gerekiyor.

YURT TAAHHÜTNANE ONAYI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.

Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.

Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.