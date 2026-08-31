Ladik GES’te hasat zamanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kurulu güneş enerjisi santralı (GES) sahasında yürütülen “Güneşten Enerji, Topraktan Bereket – Agrivoltaik Tarım Projesi” kapsamında panel altındaki alanlarda yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat dönemi başladı. Proje, özellikle iklim değişikliği koşullarında düşük su tüketimli ve katma değeri yüksek alternatif bir üretim deseni oluşturuyor. Proje kapsamında GES panellerinin altında kalan alanlara toplam 3 bin 800 adet tıbbi ve aromatik bitki dikilmişti. Bu kapsamda bin 400 lavanta, 900 tıbbi adaçayı, bin kekik ve 500 tıbbi nane toprakla buluşturuldu. Hasat sezonuyla birlikte adaçayında ikinci, kekikte ise ilk hasat yapılıyor. Projeyle aynı arazide hem enerji hem tarımsal üretim yapma olanağı bulunuyor.