Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’nde kurulu güneş enerjisi santralı (GES) sahasında yürütülen “Güneşten Enerji, Topraktan Bereket – Agrivoltaik Tarım Projesi” kapsamında panel altındaki alanlarda yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasat dönemi başladı. Proje, özellikle iklim değişikliği koşullarında düşük su tüketimli ve katma değeri yüksek alternatif bir üretim deseni oluşturuyor. Proje kapsamında GES panellerinin altında kalan alanlara toplam 3 bin 800 adet tıbbi ve aromatik bitki dikilmişti. Bu kapsamda bin 400 lavanta, 900 tıbbi adaçayı, bin kekik ve 500 tıbbi nane toprakla buluşturuldu. Hasat sezonuyla birlikte adaçayında ikinci, kekikte ise ilk hasat yapılıyor. Projeyle aynı arazide hem enerji hem tarımsal üretim yapma olanağı bulunuyor.
Ladik GES’te hasat zamanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’ndeki güneş enerjisi santralı sahasında yürütülen “Güneşten Enerji, Topraktan Bereket – Agrivoltaik Tarım Projesi” kapsamında panel altında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerde hasat dönemi başlarken, projeyle aynı arazide hem enerji üretimi hem de alternatif tarımsal faaliyetler bir arada gerçekleştiriliyor.
31.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesi Büyükalan Mahallesi’ndeki güneş enerjisi santralı sahasında yürütülen “Güneşten Enerji, Topraktan Bereket – Agrivoltaik Tarım Projesi” kapsamında panel altında yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerde hasat dönemi başlarken, projeyle aynı arazide hem enerji üretimi hem de alternatif tarımsal faaliyetler bir arada gerçekleştiriliyor.
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