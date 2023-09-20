‘Laik eğitim’ isteyene müdahale
Eğitim Sen Samsun Şubesi laik eğitim ile ilgili imza kampanyası başlattı. Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür, "MEB sorunları çözmek yerine, çeşitli cemaat vakıflarıyla, tarikat vakıflarıyla işbirliği ve protokoller yaparak, eğitimi adı altında çocuklarımıza eğitim vermek istemektedir" dedi.
Eğitim Sen Samsun Şubesi, İstiklal Caddesi’nde “Laik eğitimi ve laik yaşamı savunuyor, eşit yurttaşlık talep ediyoruz!” konulu imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyası standında Grup Yorum’un “Başına bir hal gelirse dağlara gel dağlara” türküsü çalınırken 3-4 kişi kampanyayı provoke etti. Sivil polisler grubu uzaklaştırdı. Aynı kişiler tekrar gelince gerginlik yaşanmaması için müzik kesildi.
Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür başlattıkları imza kampanyası ile ilgili “MEB sorunları çözmek yerine, çeşitli cemaat vakıflarıyla, tarikat vakıflarıyla işbirliği ve protokoller yaparak, eğitimi adı altında çocuklarımıza eğitim vermek istemektedir” dedi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Altında son durum: Gram sınırlı yükselişte!
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- Erdoğan'la ABD'li sunucu arasında gergin anlar
- İmamoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
- İfadesi ortaya çıktı!