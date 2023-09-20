‘Laik eğitim’ isteyene müdahale

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Eğitim Sen Samsun Şubesi, İstiklal Caddesi’nde “Laik eğitimi ve laik yaşamı savunuyor, eşit yurttaşlık talep ediyoruz!” konulu imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyası standında Grup Yorum’un “Başına bir hal gelirse dağlara gel dağlara” türküsü çalınırken 3-4 kişi kampanyayı provoke etti. Sivil polisler grubu uzaklaştırdı. Aynı kişiler tekrar gelince gerginlik yaşanmaması için müzik kesildi.

Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür başlattıkları imza kampanyası ile ilgili “MEB sorunları çözmek yerine, çeşitli cemaat vakıflarıyla, tarikat vakıflarıyla işbirliği ve protokoller yaparak, eğitimi adı altında çocuklarımıza eğitim vermek istemektedir” dedi.