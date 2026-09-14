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Larin Kayataş kimdir? Larin Kayataş kaç yaşında, nereli? Larin Kayataş neden gözaltına alındı?

Larin Kayataş kimdir? Larin Kayataş kaç yaşında, nereli? Larin Kayataş neden gözaltına alındı?

14.09.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Larin Kayataş kimdir? Larin Kayataş kaç yaşında, nereli? Larin Kayataş neden gözaltına alındı?

LGBTİ+’lara yönelik yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında, hekimlikten men edilen Larin Kayataş hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Larin Kayataş kimdir? Larin Kayataş kaç yaşında, nereli? Larin Kayataş neden gözaltına alındı?
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LGBTİ+’lara ara yönelik başlatılan “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, hekimlik mesleğinden men edilen ve Larin Kayataş adıyla bilinen Toprak Cingöz hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Larin Kayataş kimdir? Larin Kayataş kaç yaşında, nereli? Larin Kayataş neden gözaltına alındı?

LARİN KAYATAŞ KİMDİR?

Larin Kayataş, tıp eğitiminin ardından hekim olarak görev yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunda tanınan bir isimdir. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kayataş, zorunlu hizmet kapsamında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

Türkiye’nin ilk açık kimlikli trans kadın doktoru olduğunu belirten Larin Kayataş, mesleki hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geldi. 2021 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında idari süreç başlatıldı ve memuriyetten men edildi. Bu kararın ardından hukuki mücadelesini sürdüren Kayataş, mesleğine dönmek için yasal yollara başvurdu.

Temmuz 2023 tarihinde mahkeme, Kayataş'ın meslekten men edilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve görevine iade edilmesine hükmetti.

2026 yılında Larin Kayataş, memuriyetten ikinci kez men edildiğini açıkladı.

LARİN KAYATAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

LGBTİ+’lara yönelik başlatılan “Ailem Güvende” soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hekimlik mesleğinden men edilen ve Larin Kayataş adıyla bilinen Toprak Cingöz hakkında gözaltı kararı verildi.

İlgili Konular: #LGBTİ+ #trans birey #larin kayataş

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